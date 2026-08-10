Лукас ди Грасси обратился к фанатам перед последней гонкой в своей карьере

Бывший пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси напомнил своим фанатам, что предстоящий этап Формулы-Е в Лондоне станет его последней гонкой в профессиональной карьере. 41-летний бразилец опубликовал эмоциональное заявление в социальных сетях.

«6:00 утра. Осталась одна неделя. В эти выходные в Лондоне состоится моя последняя гонка в качестве профессионального автогонщика. После 30 лет в автоспорте сложно подобрать слова, чтобы описать, что для меня значил этот путь. Автоспорт был моей жизнью с самого детства. Он подарил мне невероятные моменты и непростые испытания, победы и поражения, уроки, дружбу и воспоминания, которые я навсегда сохраню в памяти.

И Формула-E занимает в этой истории особое место. Участвую в этом чемпионате с самого начала. Я видел, как он прошёл путь от идеи, в успех которой многие не верили, до одного из самых конкурентных и инновационных чемпионатов в мире. За это время Формула-E стала для меня гораздо большим, чем просто местом, где я выступал. Она стала семьёй.

Спасибо всем, кто был частью этого пути: моим командам, инженерам, механикам, партнёрам, соперникам, людям, которые работали за кулисами, и всем друзьям, которых я встретил за эти годы. И особенно спасибо болельщикам — за то, что следили за мной, поддерживали меня, бросали мне вызов и разделяли со мной этот невероятный путь. Гонки имеют смысл только потому, что людям не всё равно.

После Лондона будет время как следует оглянуться назад и осмыслить эти 30 лет. Но сейчас впереди ещё одна гонка. Последняя схватка. Последний раз надеть шлем. Последняя гонка в Лондоне. И я намерен наслаждаться каждой её секундой. Увидимся в Лондоне», — написал ди Грасси в социальной сети Х.