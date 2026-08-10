Колапинто: чтобы догнать топ-команды, «Альпин» нужен такой человек, как Бриаторе

Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто заявил, что для успеха в Формуле-1 команде нужен такой руководитель, как Флавио Бриаторе, который требует бóльшего даже после успешных уикендов.

«Верю в его подход. Нужно понимать его. Но думаю, что для успеха в Формуле-1 и достижения цели, которая стоит перед каждой командой из средней группы, — догнать «Феррари», «Ред Булл», «Мерседес» и «Макларен» — вам нужен такой человек, как Флавио.

В Канаде мы финишировали шестыми и восьмыми, набрав отличные очки для команды, но после гонки Флавио совершенно не был доволен и продолжал давить на нас. Он был едва ли не самым недовольным человеком во всей команде. Всё потому, что в сравнении с Майами мы слишком сильно отстали от «Феррари». Он хотел понять, почему так произошло. Все были очень довольны заработанными очками, а он говорил: «Нет-нет, я хочу большего. Мне не нравится наше положение, и «Рейсинг Буллз» тоже слишком близко к нам. Они ближе, чем были в Майами, так почему это происходит? Хочу получить ответы и хочу, чтобы мы продолжали прогрессировать».

Создавать такое давление на команду даже тогда, когда всё складывается хорошо, — это его способ руководить. И, на мой взгляд, именно такой подход позволяет добиться успеха в Формуле-1 и приблизиться к топ-командам. Флавио — настоящий конкурентный боец. Он вернулся в Формулу-1 только ради победы, мне это очень нравится, потому что я такой же», — приводит слова Франко издание Motorsport.