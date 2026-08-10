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Доменикали: пилоты уже опробовали на симуляторе изменённые двигатели следующего сезона

Доменикали: пилоты уже опробовали на симуляторе изменённые двигатели следующего сезона
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Президент Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что пилоты уже протестировали на симуляторах изменения силовой установки, которые планируется внедрить в следующем сезоне.

«Пилоты, которые уже опробовали изменения, запланированные на следующий год, на симуляторе, говорят, что мы движемся в правильном направлении. Мы также обсуждали это с Максом Ферстаппеном», — приводит слова Доменикали Motorsport Week.

Ранее ФИА, команды и производители двигателей договорились о поэтапном изменении баланса мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки. Если сейчас распределение составляет 53% на 47%, в 2027 году оно изменится до 58% на 42%, а в 2028-м — до 60% на 40%. Также предусмотрено увеличение расхода топлива, мощности ДВС и возможностей рекуперации энергии.

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