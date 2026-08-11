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«Оставьте его в покое». Зафнауэр — о форме Леклера в сезоне-2026

«Оставьте его в покое». Зафнауэр — о форме Леклера в сезоне-2026
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Бывший руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр считает, что «Феррари» не стоит отдельно обсуждать с Шарлем Леклером его выступления и форму по ходу сезона.

«Стал ли я разговаривать с ним о результатах? Нет. Оставьте его в покое. Я бы не стал, но при этом оказывал бы ему поддержку. В начале года Льюис, говорю не исходя из конкретных фактов, а исключительно по своим ощущениям, был немного впереди Леклера. Сейчас, думаю, Шарль в последних двух гонках немного приблизился к Льюису», — сказал Зафнауэр в эфире подкаста The High Perfomance Racing.

Напомним, Хэмилтон ушёл на летний перерыв, расположившись на второй строчке личного зачёта со 169 очками, Леклер же находится ниже — на четвёртой строчке со 138 баллами.

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