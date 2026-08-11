Хуан Пабло Монтойя: не думаю, что Льюис Хэмилтон снова станет чемпионом мира

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон не сможет выиграть чемпионский титул с «Феррари», несмотря на прогресс британца во втором сезоне за «Скудерию».

«Не думаю, что он снова станет чемпионом мира. Однако его выступления показывают, что он движется в правильном направлении. Это также говорит о том, что «Феррари» идёт правильным путём и проделывает потрясающую работу. Они действительно очень грамотно подходят к своей работе и выбору стратегий. На это действительно приятно смотреть», — приводит слова Монтойи издание GPblog.

5 лучших гонок в карьере Льюиса Хэмилтона: