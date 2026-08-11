Журналист ВВС назвал лучшую команду в середине пелотона

Британский журналист ВВС Эндрю Бенсон высказался о лучшей команде в середине пелотона Формулы-1 в сезоне-2026.

«Команда, выглядящая лучше в середине пелотона? Сложный выбор, но «Ауди» будто бы чуть впереди. Так что, если вы просите меня назвать чемпиона в средней группе на данный момент, я, пожалуй, отдам это звание «Ауди» — по общему балансу.

Они не показали всё, на что способны, с точки зрения очков и места в чемпионате, но если брать контекст — они новый производитель двигателей, перестраивают команду, у них была нестабильность в руководстве: Джонатан Уитли, руководитель команды, ушёл в начале сезона. Алан Макниш пришёл, фактически заменив его как человек, отвечающий за спортивную сторону под руководством Маттиа Бинотто. Сложный выбор, но для меня «Ауди» чуть впереди», — сказал Бенсон в эфире подкаста Chequered Flag Extra.

«Сложно не согласиться, если честно. Но я буду оригинальной и скажу — «Рейсинг Буллз», — добавила бывшая гонщица и комментатор Элис Пауэлл.