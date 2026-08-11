Экс-гонщик MotoGP высказался о проблемах Liberty Media при развитии серии

Бывший гонщик MotoGP, а ныне эксперт и комментатор Нил Ходжсон рассказал о сложностях, с которыми Liberty Media столкнулась при развитии мотогоночной серии, права на которую и принадлежат американской компании.

«Какие сложности у Liberty Media с развитием MotoGP? Я имею в виду, если подумать, очевидно, что Liberty делает всё, чтобы вывести в плюс по прибыли каждую серию. Они очень искусны в этом. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не совсем понимаю. Это не просто: «О, вам просто нужно сделать программу вроде Drive to Survive». Очевидно, это первое, о чём все говорят», — приводит слова Ходжсона издание RacingNews365.