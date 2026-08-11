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Экс-пилот MotoGP призвал демонстрировать всю жестокость мотоспорта для популяризации

Экс-пилот MotoGP призвал демонстрировать всю жестокость мотоспорта для популяризации
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Бывший гонщик MotoGP, а ныне эксперт и комментатор Нил Ходжсон призвал Liberty Media демонстрировать всю жестокость мотоспорта для его популяризации.

«Я думаю, что им нужно сделать две вещи, верно? Во-первых, показать личности. Паддок полон ими. В этом паддоке личностей больше, чем в паддоке Ф-1, поверьте мне. И во-вторых, показать опасность.

Итак, обычный зритель — парень или девушка, сидящие на диване, не совсем уверены, нравится им MotoGP или нет. Если вы сможете сделать документальный фильм о скорости, опасности, показывая всю жестокость, как в ММА, где людям именно это и нравится.

В мотогонках, например, вы только что видели аварию Макса Килеса, лидера чемпионата Moto3. Он вылетел с хайсайда на скорости около 80 миль в час. Он приземлился на плечо. Вероятно, сломал ключицу. Нам нужно сейчас следовать за ним в медицинский центр, каким бы грубым и жестоким это ни было, затем нам нужно увидеть, как ему делают операцию, затем увидеть, как он через три дня делает отжимания, а через пять дней тренируется на велотренажёре, и нам нужно проследить за ним до его возвращения на трассу на первом гоночном уикенде. Нам нужно проникнуть за эти характеры», — приводит слова Ходжсона издание RacingNews365.

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