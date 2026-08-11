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Йос Ферстаппен рассказал о реакции на аварию сына после контакта с Хэмилтоном в 2021-м

Йос Ферстаппен рассказал о реакции на аварию сына после контакта с Хэмилтоном в 2021-м
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал, как отреагировал на аварию сына на Гран-при Великобритании — 2021 после контакта с Льюисом Хэмилтоном, выступавшим тогда за «Мерседес».

— Давайте перейдём к 2021 году и его первому титулу. За несколько месяцев до чемпионства произошла та драматичная авария на «Сильверстоуне» после контакта с Льюисом Хэмилтоном. Вы беспокоились о нём, когда увидели ту аварию на экранах?
— Да. Сразу было видно, что это очень серьёзная авария. Он поехал в медицинский центр, и я тоже отправился туда. Затем из медицинского центра мы поехали в больницу; мы сделали рентген, всё проверили и убедились, что всё в порядке. Это была хорошая новость. Но, безусловно, было огромное давление со стороны СМИ, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

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