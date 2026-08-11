«Не хочу вести себя как суперзвезда». Макс Ферстаппен — о гонке «24 часа Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об опыте участия в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Это, наверное, было немного более олдскульно в том смысле, как ты мог попасть в паддок и быть близко к действию. Так что да, мне это нравится. Я имею в виду, я не хочу вести себя как суперзвезда или, знаете, вести себя по-другому только потому, что я гонщик Формулы-1.

Я люблю гонки, и я люблю гонки на выносливость, и я люблю работать с напарниками по команде на одной машине и, знаете, управлять трафиком — все эти вещи. Вождение ночью в первый раз было, честно говоря, просто фантастическим, фантастическим опытом», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.