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Экс-пилот Ф-1 Бутсен высказался о победе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Экс-пилот Ф-1 Бутсен высказался о победе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1 Тьерри Бутсен высказался о семикратном чемпионе серии Льюисе Хэмилтоне из команды «Феррари».

«Льюис — это Льюис, и он заслуживает быть на вершине. Он всю жизнь был на вершине, а затем он страдал в прошлом году. У Льюиса была та же проблема, что и у Джорджа [Расселла]… уверенность в себе, машина, которая ехала не очень хорошо, и все эти детали в совокупности делали картину плохой, очень плохой, но Льюис остаётся Льюисом.

Как только машина становится лучше, он делает это — и он выиграл гонку в Барселоне. Я был очень рад за него», — приводит слова Бутсена пресс-служба Формулы-1.

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