Ферстаппен высказался об «оранжевом море» фанатов на этапах Формулы-1

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о своей популярности.

«Оранжевое море» из фанатов? Я сам никогда не ожидал такого. Думаю, никто не ожидал. Когда я пришёл в Формулу-1, я не думал, что всё сложится так хорошо. Результаты, победы, титулы и, конечно, гонки в Зандворте», — приводит слова Ферстаппена Formule 1 Magazine.

Макс выступает в «Королевских гонках» с 2015 года, когда дебютировал в команде «Торо Россо». После четырёх этапов 2016-го был переведён в «Ред Булл» вместо Даниила Квята и в первом Гран-при за австрийцев одержал дебютную победу в серии.