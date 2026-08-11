Бутсен — о проблемах Расселла в 2026-м: Лауда говорил, что победа ничему не учит

Трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1 Тьерри Бутсен высказался о проблемах Джорджа Расселла («Мерседес») в сезоне-2026.

«Ники Лауда говорил, что победа ничему не учит. Ты многому учишься, когда проигрываешь, потому что есть множество вещей, которые нужно улучшить, и ты работаешь, работаешь и работаешь, чтобы стать лучше. Иногда победа невозможна.

Тогда наступает время подумать о том, что произошло, проанализировать себя, проанализировать проблемы машины, проблемы в команде, отношения с командой. Это очень сложно. Как только ты это преодолеваешь, ты снова побеждаешь. Нельзя побеждать всё время — вокруг тебя слишком много людей!» — приводит слова Бутсена пресс-служба Формулы-1.