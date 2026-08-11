15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бутсен — о проблемах Расселла в 2026-м: Лауда говорил, что победа ничему не учит

Бутсен — о проблемах Расселла в 2026-м: Лауда говорил, что победа ничему не учит
Комментарии

Трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1 Тьерри Бутсен высказался о проблемах Джорджа Расселла («Мерседес») в сезоне-2026.

«Ники Лауда говорил, что победа ничему не учит. Ты многому учишься, когда проигрываешь, потому что есть множество вещей, которые нужно улучшить, и ты работаешь, работаешь и работаешь, чтобы стать лучше. Иногда победа невозможна.

Тогда наступает время подумать о том, что произошло, проанализировать себя, проанализировать проблемы машины, проблемы в команде, отношения с командой. Это очень сложно. Как только ты это преодолеваешь, ты снова побеждаешь. Нельзя побеждать всё время — вокруг тебя слишком много людей!» — приводит слова Бутсена пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
«Хонда» столкнулась с серьёзными проблемами при испытании нового двигателя — Autoracer
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android