Йос Ферстаппен высказался о войне нервов с «Мерседесом» в 2021 году

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказался о противостоянии с «Мерседесом» в 2021 году.

— 2021 год был отмечен настоящей войной нервов между «Ред Булл» и «Мерседесом». Как вы это пережили? Было ли это сложно?

— Это было непросто, но для меня это также было очень захватывающе — и для Макса тоже. Мы были очень сильны как команда; все поддерживали друг друга. Мы были очень сплочены в «Ред Булл», и это то, что мне нравилось: все помогали друг другу, были сосредоточены на одной цели и выкладывались по полной, чтобы её достичь, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.