«Хонда» столкнулась с серьёзными проблемами при испытании нового двигателя — Autoracer

Японский производитель двигателей «Хонда» столкнулся с серьёзными проблемами при испытании обновлённой силовой установки для команды Формулы-1 «Астон Мартин», о чём сообщили в итальянском издании Autoracer.

«Хонда» столкнулась с более серьёзными проблемами, чем ожидалось, во время съёмочного дня в Венгрии. Двигатель должен был выдавать на 30 л. с. больше, но этого показателя достичь не удалось. «Хонда» рассчитывает решить эти сложности к Зандворту, хотя не исключается, что на первых порах прибавка может оказаться меньше запланированных 30 л. с.», — говорится в видеоролике издания.

После 11 этапов нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает 10-е предпоследнее место в Кубке конструкторов, набрав одно очко.