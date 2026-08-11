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«Хонда» столкнулась с серьёзными проблемами при испытании нового двигателя — Autoracer

«Хонда» столкнулась с серьёзными проблемами при испытании нового двигателя — Autoracer
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Японский производитель двигателей «Хонда» столкнулся с серьёзными проблемами при испытании обновлённой силовой установки для команды Формулы-1 «Астон Мартин», о чём сообщили в итальянском издании Autoracer.

«Хонда» столкнулась с более серьёзными проблемами, чем ожидалось, во время съёмочного дня в Венгрии. Двигатель должен был выдавать на 30 л. с. больше, но этого показателя достичь не удалось. «Хонда» рассчитывает решить эти сложности к Зандворту, хотя не исключается, что на первых порах прибавка может оказаться меньше запланированных 30 л. с.», — говорится в видеоролике издания.

После 11 этапов нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает 10-е предпоследнее место в Кубке конструкторов, набрав одно очко.

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