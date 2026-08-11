Ваше ответил, сколько ещё обновлений может позволить себе «Ред Булл» в 2026-м

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше ответил, сколько ещё обновлений болида RB22 сможет позволить себе коллектив.

«Сложно сказать. Бороться за победы в этом году — это то, к чему мы стремимся. Мы пытаемся улучшить машину. Очевидно, у нас есть план развития до конца года. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы улучшить машину, понять, как работает этот регламент и как разработки могут повлиять на характеристики и скорость машины.

Безусловно, с точки зрения эффективности у нас есть некоторые ограничения в регламенте, которые могут ограничить то, что мы делаем. Но всё, что мы можем сделать, чтобы машина была способна побеждать — с Максом [Ферстаппеном] или Исаком [Хаджаром], — мы делаем», — приводит слова Ваше RacingNews365.