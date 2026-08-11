«Очень агрессивен». Экс-пилот Ф-1 сравнил пилотаж Антонелли и Расселла

Трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1 бельгиец Тьерри Бутсен сравнил пилотаж двух гонщиков «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла.

«Я думаю, если взять Джорджа из его первого сезона в Формуле-1, он был бы таким же агрессивным, как Кими. Но он многому научился, он также успокоился, приобрёл больше зрелости. Он гоняется совсем по-другомy.

Я верю, что Кими через три-четыре года будет таким же. Он будет гоняться совершенно иначе, чем сегодня. Сегодня он очень агрессивен и использует любую возможность, хотя иногда это как в Канаде, где он несколько раз вылетел. А также нарушения границ трассы. Это совершенно разные моменты их карьеры, что объясняет разницу. На длинной дистанции я не знаю, кто победит. Это очень сложно сказать. Они оба очень, очень хорошие гонщики», — приводит слова Бутсена пресс-служба Формулы-1.