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Отец Макса Ферстаппена рассказал, как помогал сыну бороться с импульсивностью на трассе

Отец Макса Ферстаппена рассказал, как помогал сыну бороться с импульсивностью на трассе
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал, как помогал своему сыну с импульсивностью в начале карьеры в «Королевских гонках».

— В его ранние годы в Формуле-1 он был немного импульсивным на трассе. Как вы помогали ему в то время?
— Я старался помогать ему максимально, направлять во всём. Он был очень молод, и ему нужно было многому научиться, а Формула-1 сильно отличается от Формулы-3, в которой он гонялся годом ранее. Так что было очень много всего, что нужно было изучить, понять и контролировать, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

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