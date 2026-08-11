Отец Макса Ферстаппена рассказал, как помогал сыну бороться с импульсивностью на трассе

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал, как помогал своему сыну с импульсивностью в начале карьеры в «Королевских гонках».

— В его ранние годы в Формуле-1 он был немного импульсивным на трассе. Как вы помогали ему в то время?

— Я старался помогать ему максимально, направлять во всём. Он был очень молод, и ему нужно было многому научиться, а Формула-1 сильно отличается от Формулы-3, в которой он гонялся годом ранее. Так что было очень много всего, что нужно было изучить, понять и контролировать, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.