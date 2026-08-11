Култхард назвал преимущество Антонелли, гарантирующее ему долгую успешную карьеру в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о 19-летнем итальянце из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Этот парень невероятно впечатляет, и одна вещь, которую я хочу отметить, — это коммуникация семьи и их подход к гонкам. Они очень приземлённые, и, думаю, это есть и в арсенале Макса [Ферстаппена], и у других, конечно.

Но это даст ему долголетие в карьере. Он не из тех, кто выигрывает в лотерею, а потом зазнаётся. Они осели, живут в Сан-Марино. У них есть комфорт — маленькое княжество. Я действительно верю в долголетие.

Так что молодцы, Кими Антонелли и его семья, молодцы в «Мерседесе», за то, что поддерживали его и оставались с ним в том, что было интересным, но не потрясающим первым сезоном в Формуле-1. Но очевидно, что это была хорошая основа», — сказал Култхард на YouTube-канале Up To Speed.