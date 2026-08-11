Бутсен заявил, что Антонелли столкнётся с таким же кризисом, что и Расселл

Трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1 бельгиец Тьерри Бутсен заявил, что 19-летний итальянец и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли столкнётся с тем же кризисом, что и его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл.

«Это нормально, что в карьере бывают такие циклы, когда всё идёт очень хорошо, а затем внезапно ты теряешь немного уверенности, у машины появляется проблема за проблемой, ты теряешь ещё больше уверенности и проходишь через этап, когда всё идёт плохо. Джордж обязательно вернётся, как только у него появится возможность.

Гонщики проходят через моменты сомнений и психологических трудностей, и Кими тоже это предстоит. Возможно, не в этом году, а в следующем или через два — посмотрим», — приводит слова Бутсена пресс-служба Формулы-1.