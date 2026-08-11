«Действительно ли лучше «Ред Булл»?» Штайнер — о возможном уходе Ферстаппена в «Макларен»

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен».

«Я думаю, проблема для Макса на данный момент после последней гонки… если бы вы спросили меня пару недель назад, я бы сказал, что переход в «Макларен» — это шаг в сторону. После Венгрии, когда Ландо Норрис выиграл в Будапеште, — возможно, это уже не шаг в сторону. Но всё изменилось с прошлых выходных.

Для меня, если Макс куда-то уходит, он, очевидно, хочет пойти в команду, которая лучше «Ред Булл». А команд, которые лучше «Ред Булл», не так много. Возможно, «Ред Булл» в данный момент не там, где они хотят быть — в числе фаворитов, где они были несколько лет назад. Но это всё ещё одна из «большой четвёрки», хороших команд.

В «Феррари» места заняты. В «Мерседесе», очевидно, я думаю, они нашли следующего Ферстаппена, так что, возможно, им не нужен настоящий Макс Ферстаппен в данный момент. А «Макларен»… Если посмотреть на несколько гонок до Венгрии, действительно ли он лучше «Ред Булл»?» — сказал Штайнер на YouTube-канале Up To Speed.