Племянник Михаэля Шумахера Дэвид и его жена Вивьен ждут первенца

Дэвид Шумахер, племянник семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, объявил о том, что они с женой Вивьен ожидают первенца. Новостью 24-летний сын Ральфа Шумахера поделился в социальных сетях.

Дэвид и Вивьен опубликовали совместное фото, на котором запечатлены детские ботинки, плюшевый мишка и их отражение на фоне озера и гор.

Фото: Из личного архива Дэвида Шумахера

«Любовь сделала нас двумя. Жизнь сделает нас тремя», — подписали они публикацию.

Дэвид Шумахер выступает в GT3-сериях, включая «24 часа Нюрбургринга», в качестве заводского пилота «Форда». Вивьен, которой 25 лет, — венгерская гонщица, ранее выступавшая в W Series, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup и Euroformula Open Championship, но в последние годы отошла от активного спорта.

Пара обручилась в ноябре 2025 года, а свадьба состоялась 28 февраля 2026 года в кругу семьи и близких друзей.