Бортолето — о влиянии ИИ на Ф-1: меня устраивает, как всё развивается

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето не считает, что развитие технологий и использование искусственного интеллекта в Формуле-1 слишком сильно влияет на пилотов.

«Мы в Формуле-1. Мы развиваем технологии будущего. Если мы не используем все доступные нам в мире инструменты себе во благо, то я вообще не понимаю, в чём смысл Формулы-1. Думаю, раньше люди жаловались, потому что пилотам приходилось делать слишком много вещей. Теперь, когда появились технологии, которые делают это за нас, мы жалуемся на то, что они делают это за нас.

Поэтому меня устраивает то, как всё развивается. Здорово, что программное обеспечение способно самостоятельно адаптироваться, понимать, сколько энергии ты используешь на протяжении круга, и корректировать работу на следующих кругах. Если честно, я не думаю, что это нужно менять. Это моё мнение», — приводит слова Бортолето GPblog.

Ранее на влияние ИИ в вопросах рекуперации энергии жаловались пилоты «Макларена».