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AutoRacer: стало известно, какие обновления для Зандворта и Монцы готовит «Феррари»

AutoRacer: стало известно, какие обновления для Зандворта и Монцы готовит «Феррари»
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«Феррари» продолжит развитие SF-26 во второй половине сезона: команда готовит два крупных пакета обновлений, первый из которых должен дебютировать уже на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает издание AutoRacer.

Как отмечается, в Зандворте ожидается эволюция днища, представленного ещё в Барселоне и затем доработанного. Аэродинамики продолжали работать над прибавкой прижимной силы и расширением рабочего окна платформы.

На Гран-при Монцы «Феррари» перейдёт на спецификацию с низким уровнем сопротивления, но главное внимание будет сосредоточено на силовой установке. В Монце команда надеется установить новый турбокомпрессор, связанный с эволюцией ADUO. Улучшение эффективности турбины и компрессора должно позволить лучше управлять потоком и давлением воздуха на высоких оборотах, сократив потери и сохраняя мощность на пике. Преимущество должно проявиться прежде всего в увеличении скорости на прямых.

«ADUO 2 станет базой, с которой «Феррари» завершит сезон», — сообщается в материале издания.

Дополнительно отмечается, что осенью команда планирует внедрить четвёртый пакет обновлений.

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