«Феррари» готовит концептуальное изменение силовой установки к 2027 году — AutoRacer

«Феррари» готовит концептуальное изменение архитектуры силовой установки к сезону-2027, которое станет следующим крупным шагом после завершения эволюции нынешней SF-26. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

По информации источника, удачная база SF-26 позволила «Феррари» сэкономить ресурсы и сосредоточиться на будущем. В то время как «Ред Булл» уже потратил значительные средства на исправление проблем с RB22, «Мерседес» концентрирует ресурсы на нескольких крупных пакетах обновлений, а «Макларен» продолжает искать эффективность, в «Скудерии» приоритетом остаётся поэтапное извлечение потенциала из SF-26, «фундамент которой оказался солидным».

Глубокое изменение архитектуры силовой установки запланировано на 2027 год. Нынешняя эволюция ADUO 2 станет базой для завершения сезона-2026, но следующей зимой итальянский производитель намерен сделать «реальный концептуальный скачок» в развитии двигателя.