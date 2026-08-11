«Жигули» заняли два первых места в финале VOLGA Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

В воскресенье, 9 августа, в Самаре завершился сезон региональной лиги VOLGA Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series на автодроме Drift That… Победителем этапа стал Максим Матвеев из Тольятти на ВАЗ-2107, вторым финишировал его земляк Никита Абузяров на ВАЗ-2106. Третье место занял Камиль Хамидуллин из Уфы на Nissan Silvia S13. Именно этот результат позволил Хамидуллину подняться с третьей позиции в общем зачёте и стать чемпионом лиги VOLGA сезона 2026.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ

Если в кольцевых гонках задача спортсмена в общих чертах понятна даже неподготовленному зрителю — быстрее соперников преодолеть дистанцию, — то джимхана устроена иначе. Здесь пилоту необходимо на время пройти специально подготовленную конфигурацию с разворотами, «восьмёрками», узкими двориками и другими препятствиями. Трасса меняется от этапа к этапу, поэтому её приходится каждый раз изучать заново. Ошибка на элементе или сбитое препятствие оборачивается штрафными секундами, которые могут решить исход заезда.

После квалификации сильнейшие участники переходят в парные заезды: два автомобиля одновременно стартуют по зеркальным конфигурациям. При этом соперники могут выступать на совершенно разной технике — от классических ВАЗов до специально подготовленных спортивных автомобилей. Именно поэтому большая мощность сама по себе ещё не гарантирует победу. Значение имеют точность пилотирования, способность быстро адаптироваться к трассе и то, насколько эффективно спортсмен использует возможности конкретного автомобиля.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ

Итоги финального этапа:

1-е место — Максим Матвеев (Тольятти, ВАЗ-2107)

2-е место — Никита Абузяров (Тольятти, ВАЗ-2106)

3-е место — Камиль Хамидуллин (Уфа, Nissan Silvia S13)

Перед поездкой в Самару Хамидуллин занимал лишь третье место в общем зачёте. Лидировал Андрей Четвериков с 271 баллом, Максим Скорняков имел 265, у Хамидуллина было 223. Поэтому именно заключительный этап должен был определить чемпиона. По итогам финала расстановка сил изменилась. Хамидуллин набрал 390 баллов и завершил сезон на первой позиции. Вторым стал Андрей Четвериков с 349 баллами, третьим — Игорь Сахаров с 338.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ

Самарский этап поставил точку во всём сезоне Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series 2026. Чемпионом второй региональной лиги — «URAL» — ранее стал Максим Ахтямов из Челябинска. Для победителей региональных серий сезон на этом не заканчивается. Камиль Хамидуллин и Максим Ахтямов получили право выступить в финальном этапе Yuka Drive Gymkhana PRO, где встретятся с сильнейшими пилотами профессиональной серии.

Финал PRO пройдёт 13 сентября в Витебске, Республика Беларусь. Именно там чемпионы LITE смогут проверить себя уже на следующем уровне Yuka Drive Gymkhana.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ