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В MotoGP обсуждается введение трансферного окна для гонщиков по примеру футбола

В MotoGP обсуждается введение трансферного окна для гонщиков по примеру футбола
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Руководство MotoGP рассматривает возможность введения трансферного окна для подписания контрактов с гонщиками по аналогии с футболом. Этот вопрос стал одной из главных тем на встрече IRTA Management Council в паддоке Сильверстоуна, сообщает издание Autosport.

Идея заключается в том, чтобы установить конкретный период, в течение которого команды могли бы завершать сделки по подписанию гонщиков. Любое соглашение, заключённое вне этого окна, не будет считаться действительным.

Причиной обсуждения стал ранний старт рынка гонщиков в нынешнем сезоне. Ещё в январе стало известно, что Фабио Куартараро согласился перейти в «Хонду», а его место в «Ямахе» займёт Хорхе Мартин. В том же месяце появилась информация о переходе Педро Акосты в заводскую команду «Дукати», где он составит пару Марку Маркесу. К летнему перерыву около 80% мест на стартовой решётке на сезон-2027 уже были распределены.

По мнению многих, такая ситуация отвлекает внимание от того, что происходит на трассе, и лишает чемпионат части его сути. Однако вопрос сложный: необходимо учесть множество сценариев, включая переходы гонщиков из младших категорий. Поэтому предполагается разработка системы с определёнными исключениями.

По информации Autosport, мнения разделились. «Ямаха» считает идею жизнеспособной и полезной, в то время как «Дукати» относится к ней скептически и полагает, что достичь этой цели будет крайне сложно.

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