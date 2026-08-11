«Уверенность растёт от уикенда к уикенду». Лорд оценил прогресс Антонелли

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд отметил заметный прогресс Андреа Кими Антонелли по ходу сезона-2026.

«Меня несколько раз спрашивали, удивлён ли я. И, думаю, ответ одновременно и да, и нет. Мы подписали контракт с Кими и приняли решение пригласить его в команду, потому что верили в его потенциал. Но нельзя не отметить, насколько впечатляет то, что пилот всего во втором сезоне в Формуле-1 выступает настолько стабильно и демонстрирует настоящую спокойную зрелость. За тот сложный первый сезон он словно сумел пройти обучение, рассчитанное сразу на несколько сезонов, за один год, а затем закрепил всё это зимой.

Уверен, в определённой степени свою роль сыграл и эффект перезагрузки, связанный с новым регламентом. Он означает, что каждый пилот проходит крутой этап обучения, осваивая новые машины и силовые установки. И, судя по всему, по всему пелотону это привело к определённому перераспределению сил между более молодыми и опытными пилотами, в том числе в командах, где можно увидеть такие сочетания.

Кими, очевидно, проделывает и продолжает проделывать невероятную работу. Вы видите, как от уикенда к уикенду растёт его уверенность в себе. При этом он не позволяет себе увлечься происходящим: он твёрдо стоит на земле, и его семья и команда тоже не дают ему отрываться от реальности. Просто видно, как растёт его вера в собственные силы, и это действительно впечатляет», — приводит слова Лорда издание Motorsport