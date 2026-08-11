Антонелли — о давлении из-за ожиданий итальянских болельщиков: мне это даже нравится

Пилот «Мерседеса» и лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли признался, что ощущает дополнительное давление из-за высоких ожиданий итальянских болельщиков, однако не считает его чем-то негативным.

«Да, с последнего итальянского чемпиона Альберто Аскари прошло 73 года. Конечно, как итальянец я знаю, что Италия довольно долго ждала итальянского пилота. И я также знаю себя: мы, итальянцы, умеем очень сильно воодушевляться чем-то, а наши ожидания могут взлетать до небес. Очевидно, это сопровождается дополнительным давлением. Но мне даже это нравится.

Я также стараюсь принимать его и на самом деле показывать лучший результат именно под давлением. Я воспринимаю это скорее как положительный момент, а не как отрицательный. Мне кажется, когда на тебя оказывают давление, это означает, что ты знаешь: способен сделать что-то действительно очень хорошее. И если у тебя это получается, удовлетворение от этого тоже очень большое», — сказал Антонелли в видео для Youtube-канала SAP.