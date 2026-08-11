Посол «Астон Мартин» Хокинс уверена, что в ближайшие годы в Ф-1 появится женщина-пилот

Посол «Астон Мартин» и руководитель программы F1 Academy в британской команде Джесс Хокинс заявила, что уверена в появлении женщины-пилота в Формуле-1 в ближайшие годы, отвергнув сомнения в физической готовности женщин к управлению болидами.

«Думаю, до этого ещё несколько лет, но я верю, что это произойдёт. Я была бы лицемеркой, если бы сидела здесь и говорила, что не думаю, будто это случится, потому что я действительно в это верю. Если бы я сказала «нет», это противоречило бы всему, за что я выступаю. Я абсолютно убеждена, что женщины достаточно сильны для выступлений в Формуле-1. Я уверена в этом, потому что сама проехала на машине Формулы-1 половину гоночной дистанции и считаю, что смогла бы проехать всю гонку.

У меня были проблемы с шеей. Шея действительно сильно болела. Но я думаю, что у каждого человека, который впервые садится за руль машины Формулы-1, возникают проблемы с шеей. Это не было связано с тем, что я женщина. Кроме того, перед этим я не выступала в чемпионате Формулы-2. Я не участвовала непосредственно перед этим и в чемпионате Формулы-3. Даже у гонщиков Формулы-1 после возвращения за руль машины спустя год, скорее всего, к концу дня болит шея. Это не было связано с тем, что я женщина. Я могла бы проехать всю гоночную дистанцию, если бы не проблемы с шеей», — сказала Хокинс в подкасте Road to Success.

Хокинс проводила тест за рулём «Астон Мартин» AMR21 на трассе «Хунгароринг» недалеко от Будапешта (Венгрия) в 2019 году.

В истории Формулы-1 лишь пять женщин пытались квалифицироваться на Гран-при, и только две из них участвовали в официальных гонках чемпионата мира. Последней женщиной, пытавшейся пройти квалификацию, была Джованна Амати в 1992 году за «Брэбем», а последней гонщицей, выступавшей в официальных гонках, — Лелла Ломбарди в 1976 году.