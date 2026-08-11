«Отдельная заслуга «Рейсинг Буллз». Менеджер Линдблада — о дебютном сезоне Арвида

Чемпион Формулы-E и менеджер Арвида Линдблада Оливер Роуленд высоко оценил выступление молодого гонщика в дебютном сезоне Формулы-1 и отдельно отметил работу «Рейсинг Буллз».

«Он очень хорошо начал сезон, мы очень довольны. Во-первых, команда проделала потрясающую работу, привезя так много важных обновлений для машины. Можно привезти обновления и думать, что они дадут определённый эффект, но добиться именно того результата, которого ты ожидаешь, в Формуле-1 очень сложно. Поэтому команде огромная заслуга: судя по всему, она стабильно остаётся лучшей из остальных за пределами топ-четвёрки», — приводит слова Роуленда издание RacingNews365.