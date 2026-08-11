MotoGP проведёт презентацию сезона-2027 в Рио-де-Жанейро в феврале

MotoGP проведёт презентацию сезона-2027 в Рио-де-Жанейро на пляже Ботафого 21 февраля. Главное событие пройдёт на фоне знаменитой горы Сахарная Голова. Это будет третья презентация сезона для MotoGP. Ранее аналогичные мероприятия проходили в Бангкоке (2025) и Куала-Лумпуре (2026).

«Презентация сезона MotoGP стал одним из ключевых событий года для нашего чемпионата, объединяя все команды, гонщиков и производителей в преддверии нового сезона. Энтузиазм бразильских болельщиков во время нашего возвращения в Гоянию в 2026 году, где все билеты были распроданы, подтвердил невероятную связь между MotoGP и Бразилией.

После успеха недавних мероприятий по запуску сезона в Бангкоке и Куала-Лумпуре Рио-де-Жанейро станет идеальным местом для того, чтобы продолжить повышать планку. Здесь есть знаковые локации, невероятно увлечённые болельщики и развлечения мирового уровня. Мы с нетерпением ждём возможности провести крупнейший и самый зрелищный запуск сезона MotoGP в истории», — приводит слова генерального директора MotoGP Кармело Эспелета пресс-служба серии.

В 2027 году MotoGP переходит на новые 850-кубовые мотоциклы с уменьшенным влиянием аэродинамики и без систем изменения высоты подвески.