Лорд: Антонелли понял, какая перед ним есть возможность, и ухватился за неё двумя руками

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, как Андреа Кими Антонелли изменил подход к работе после сложного сезона-2025.

«Думаю, он нашёл подход, который позволяет ему получать максимум от команды и понимать, какая работа необходима перед уикендом, чтобы подойти к нему полностью подготовленным. Время на трассе сейчас настолько ограничено и ценно, особенно с учётом того, что в календаре становится всё больше спринтерских уикендов. Поэтому после первой свободной практики ты сразу переходишь к квалификационной или другой соревновательной сессии, а не к полноценной свободной практике.

Период примерно во время Баку-2025 стал для него очень полезной перезагрузкой. Он действительно удвоил усилия вместе с Питером Боннингтоном и остальной командой, которая его окружает, стал регулярнее работать на симуляторе, повысил интенсивность и глубину этой работы. Он понял, какая возможность перед ним открылась и которую он может использовать. И он ухватился за неё обеими руками», — приводит слова Лорда издание Motorsport.