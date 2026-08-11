Роуленд: Лоусон и Линдблад помогают друг другу выходить на новый уровень

Оливер Роуленд, чемпион Формулы-E и менеджер Арвида Линдблада, отметил взаимодействие своего подопечного с его напарником в «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.

«Но мне особенно нравится то, что Лиам очень стабильно выступал и смог отыграться, затем провёл пару очень хороших гонок, а после этого Арвид ответил и стал выступать ещё лучше. Именно такую динамику в команде и хочется видеть, когда пилоты помогают друг другу выходить на новый уровень на каждом уикенде.

А мы обсуждали: «В чём Лоусон лучше? В чём мы можем стать лучше?» И это действительно очень здорово, особенно для Арвида. Так что да, думаю, Спа стал для него самым цельным уикендом в Формуле-1 на сегодняшний день. И да, будущее всей команды выглядит очень перспективно», — приводит слова Роуленда RacingNews365.