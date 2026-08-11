15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Только не сталкивайтесь». Алан Пермейн — о борьбе Лиама Лоусона и Арвида Линдблада

«Только не сталкивайтесь». Алан Пермейн — о борьбе Лиама Лоусона и Арвида Линдблада
Комментарии

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн заявил, что команда не будет вводить командные приказы и позволит Лиаму Лоусону и Арвиду Линдбладу бороться друг с другом, поскольку коллектив впервые в истории может финишировать в топ-5 Кубка конструкторов.

«В Венгрии было несколько моментов, когда ситуация становилась немного напряжённой, но я должен им доверять. Конечно, перед гонкой мы это обсуждаем, и я говорю им: «Слушайте, вы можете бороться друг с другом. Только не сталкивайтесь». Это моя главная просьба — не сталкиваться.

Это приятная проблема, когда у тебя есть два сильных гонщика. Честно говоря, когда они выезжают на трассу, для меня они просто гонщик А и гонщик Б. Я им так и говорю. Мне всё равно, кто из них финиширует первым. Для нас главное — Кубок конструкторов», — приводит слова Пермейна издание Racer.

Читать далее:
«Мы не делали шагов назад». Лоусон объяснил успех «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android