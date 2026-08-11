«Только не сталкивайтесь». Алан Пермейн — о борьбе Лиама Лоусона и Арвида Линдблада

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн заявил, что команда не будет вводить командные приказы и позволит Лиаму Лоусону и Арвиду Линдбладу бороться друг с другом, поскольку коллектив впервые в истории может финишировать в топ-5 Кубка конструкторов.

«В Венгрии было несколько моментов, когда ситуация становилась немного напряжённой, но я должен им доверять. Конечно, перед гонкой мы это обсуждаем, и я говорю им: «Слушайте, вы можете бороться друг с другом. Только не сталкивайтесь». Это моя главная просьба — не сталкиваться.

Это приятная проблема, когда у тебя есть два сильных гонщика. Честно говоря, когда они выезжают на трассу, для меня они просто гонщик А и гонщик Б. Я им так и говорю. Мне всё равно, кто из них финиширует первым. Для нас главное — Кубок конструкторов», — приводит слова Пермейна издание Racer.