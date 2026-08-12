ФИА подтвердила предварительный рекорд скорости для авто с водородным ДВС — 653,9 км/ч

Автомобиль JCB Hydromax установил предварительный мировой рекорд скорости на суше среди машин с водородным двигателем внутреннего сгорания. На соляном озере Бонневиль в американском штате Юта прототип разогнался до 406,320 мили в час, или 653,909 км/ч.

За рулём автомобиля находился экс-офицер ВВС Великобритании Энди Грин. В соответствии с требованиями ФИА он совершил два заезда по одному в каждом направлении на дистанции в одну милю. Итоговый результат определялся по средней скорости двух попыток. Показатель JCB Hydromax значительно превысил предыдущий признанный ФИА ориентир для автомобилей с водородным ДВС. В 2004 году BMW H2R развил 185,5 мили в час, или 298,5 км/ч.

Попытка проходила под контролем представителей ФИА, Комитета по автомобильным соревнованиям США и местных специалистов. Они провели техническую инспекцию автомобиля, проверки безопасности и хронометража, а также независимо зафиксировали результат. Теперь рекорд должен пройти официальную ратификацию Комиссией ФИА по мировым рекордам скорости на суше.

Грин теперь является обладателем сразу двух рекордов. В 1997 году он установил абсолютный мировой рекорд скорости на суше ФИА, разогнав реактивный автомобиль ThrustSSC до 763,035 мили в час, или 1227,986 км/ч.