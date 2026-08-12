15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Маркес — о том, что его называют фаворитом сезона: впереди меня находятся три гонщика

Марк Маркес — о том, что его называют фаворитом сезона: впереди меня находятся три гонщика
Комментарии

Пилот заводской команды «Дукати» Марк Маркес заявил, что, несмотря на мнение экспертов, называющих его фаворитом чемпионата MotoGP, в реальности он уступает трём гонщикам в личном зачёте.

«Несмотря на то что вы называете меня фаворитом, в этом чемпионате нет явного претендента. В общем зачёте впереди меня находятся три гонщика. Мы видим, что каждое воскресенье победить может кто-то другой. На данный момент наибольшую стабильность демонстрирует лидер чемпионата Хорхе Мартин, и именно он лучше всех справляется с ситуацией. Мы постараемся выложиться по максимуму и максимально усложнить задачу всем соперникам, но сейчас мы отстаём. Я делаю всё, что в моих силах, и посмотрим, насколько далеко смогу продвинуться. Без лишнего стресса», — приводит слова Маркеса издание FormulaPassion.

Читать далее:
«Проблема была во мне самом». Марк Маркес — о седьмом месте на ГП Великобритании MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android