Джордж Расселл рассказал о работе со спортивным психологом

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», рассказал о работе со спортивным психологом.

«Я публично говорил, что работаю со спортивным психологом, с которым сотрудничаю уже несколько лет. Я работаю со спортивным психологом с 2020 года. Это было скорее для того, чтобы помочь мне выжать максимум из себя — а также из людей, с которыми я работаю, понять, как лучше справляться с давлением гоночного уикенда или как лучше распределять свою энергию на протяжении сезона.

Это не обязательно для того, чтобы помочь в действительно трудные времена. Это, безусловно, большая помощь, но мне очень повезло, что рядом со мной есть замечательные люди. Моя девушка [теперь невеста], Гвен [Лагрю] (ушёл в «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), Тото [Вольф]. Эти люди поддерживают меня», — приводит слова Расселла RacignNews365.