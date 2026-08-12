Штайнер назвал преимущество «Ред Булл» над «Маклареном» из-за возможного ухода Ферстаппена

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер назвал одно преимущество «Ред Булл» над «Маклареном» из-за возможного ухода Макса Ферстаппена.

«Я думаю, у «Ред Булл» есть одно преимущество — у них теперь есть свой собственный двигатель. Это преимущество, если у тебя есть заводской мотор. «Макларен» очень успешно использует клиентский двигатель «Мерседеса».

Но в итоге это была бы единственная возможность, и я не знаю, существует ли эта возможность вообще, — вы знаете, был слух, что, возможно, Оскар [Пиастри] мог бы перейти в «Ред Булл». Но я думаю, что это самое важное для Макса. Если Макс куда-то уходит, он хочет пойти в лучшую команду из доступных», — сказал Штайнер на YouTube-канале Up To Speed.