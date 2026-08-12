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Руководитель «Макларена» назвал фактор, позволивший команде вернуться в борьбу в 2026-м

Руководитель «Макларена» назвал фактор, позволивший команде вернуться в борьбу в 2026-м
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, как весенняя пауза из-за военного конфликта на Ближнем Востоке помогла коллективу вернуться в борьбу.

«Не было какого-то одного события, которое изменило курс; скорее, это было постепенное осознание масштаба проблемы, с которой мы столкнулись, и корректировок, которые нам нужно было внести. Как ни парадоксально, вынужденный перерыв в апреле, вероятно, позволил нам полностью сосредоточиться на анализе производительности MCL40 и понять, что нам нужно перенаправить или усилить его развитие в определённых областях машины.

Очевидно, что уикенд в Будапеште, завершивший первую половину сезона, стал кульминацией: не только из-за результата, но прежде всего потому, что аэродинамический пакет, который мы представили в Хунгароринге, является результатом этого изменения направления в разработке и позволил нам добиться значительного прогресса с точки зрения конкурентоспособности», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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