Расселл объяснил, что помогает справиться с давлением из-за кризиса в сезоне-2026

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», рассказал, что помогает ему справиться с давлением из-за слабых результатов на фоне напарника, 19-летнего Андреа Кими Антонелли, в сезоне-2026.

«Конечно, сессии со спортивным психологом помогают, но также помогает помнить, на что ты способен. Когда я думаю о своей карьере, я думаю о своих успехах; я помню, что я могу делать. Это даёт мне веру и уверенность», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

После 11 этапов Антонелли возглавляет личный зачёт пилотов, набрав 219 очков. На втором месте располагается 41-летний Льиюс Хэмилтон из «Феррари» — 169 баллов. Расселл — третий (160).