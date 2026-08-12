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Стелла назвал работу с двигателем «Мерседеса» сложной задачей на весь сезон-2026

Стелла назвал работу с двигателем «Мерседеса» сложной задачей на весь сезон-2026
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о работе в сезоне-2026 с силовой установкой «Мерседеса», чьим клиентом и является британский коллектив.

«За последние несколько месяцев у нас была возможность углубить понимание новой силовой установки, поставляемой Mercedes HPP, и поработать с нашими техническими партнёрами над тем, как наилучшим образом её использовать. Это был долгий процесс, со своими взлётами и падениями, но он начинает приносить плоды. При этом я ожидаю, что оптимизация силовой установки останется сложной задачей на протяжении всего сезона-2026», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

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