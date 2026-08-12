15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: нравится вам Ферстаппен или нет, но за рулём он феномен

Монтойя: нравится вам Ферстаппен или нет, но за рулём он феномен
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о четырёхкратном чемпионе мира гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, оценив обгон голландца в борьбе с британцем Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» в гонке Гран-при Венгрии.

«Обгон Ферстаппена был невероятным. Он понял, что Хэмилтон затормозил слишком рано, и атаковал. Это не был безрассудный манёвр. Ему даже не пришлось заезжать широко. Хэмилтон был обыгран вчистую. Это Макс, нравится вам он или нет, но за рулём он феномен», — приводит слова Монтойи Betpack.

Ранее Монтойя высказался о перспективах Ферстаппена в «Ред Булл».

Материалы по теме
Монтойя: Ферстаппен не хочет уходить из «Ред Булл»

Диана Шнайдер назвала Ферстаппена любимым пилотом

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android