Монтойя: нравится вам Ферстаппен или нет, но за рулём он феномен

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о четырёхкратном чемпионе мира гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, оценив обгон голландца в борьбе с британцем Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» в гонке Гран-при Венгрии.

«Обгон Ферстаппена был невероятным. Он понял, что Хэмилтон затормозил слишком рано, и атаковал. Это не был безрассудный манёвр. Ему даже не пришлось заезжать широко. Хэмилтон был обыгран вчистую. Это Макс, нравится вам он или нет, но за рулём он феномен», — приводит слова Монтойи Betpack.

Ранее Монтойя высказался о перспективах Ферстаппена в «Ред Булл».

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