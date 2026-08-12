Пуршер рассказал о работе с «Мерседесом» перед подготовкой к дебюту в Формуле-Е

22-летний французский гонщик Тео Пуршер, подписавший контракт с «Опелем» в Формуле-Е и готовящийся к дебюту в новом сезоне серии, рассказал о работе тест-пилотом в «Мерседесе».

«Поддерживал ли «Мерседес» переход в Ф-Е? Да, я думаю, они были полностью согласны с этим. Самое важное для меня — это мои основные гоночные программы. Это то, где я буду на трассе и где буду гоняться. Симулятор Формулы-1 тоже очень важен, но это, конечно, только симулятор. Он важен, особенно для команд Формулы-1. Они проводят сессии на симуляторе ночью после сессии второй практики.

Я буду на следующей гонке, например, в Зандворте, в симуляторе. И это будет, я думаю, примерно с пяти часов вечера до трёх или четырёх утра — тестирование настроек на болиде Формулы-1 в симуляторе. Так что нет, это очень важно. Но для них, и для меня, самое важное — это наличие полноценной гоночной программы», — приводит слова Пуршера RacingNews365.