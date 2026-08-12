Косаченко объяснила, когда в Формуле-1 появится новый Виталий Петров

Промоутер автогонок, комментатор и менеджер пилотов Оксана Косаченко высказалась о появлении нового российского гонщика в Формуле-1.

— Есть у вас ощущение, что в ближайшие годы мы можем увидеть российского гонщика если не в Формуле-1, то где-то рядом?

— Для того, чтобы гонщика видеть в каких-то серьёзных сериях, нужно понимать, что он должен пройти определённую подготовку. Сейчас гораздо меньше возможностей, чтобы спортсмены выезжали в Великобританию, в Италию и другие страны, где традиционно силён международный спорт.

С другой стороны, есть такие виды спорта, как, допустим, ралли. Там чуть менее серьёзная подготовка, и там у россиян задатки к виду спорта значительно выше, чем к кольцевым автомобильным гонкам. Поэтому я думаю, что скорее наши спортсмены придут в кросс, в ралли, возможно, в картинг. В тех серьёзных соревнованиях, которые вы имеете в виду, — Формула-1 или Формула-2, — думаю, придётся проходить этот путь для подготовки спортсменов практически заново.

— Сколько лет займёт этот путь? Условно говоря, через сколько лет мы сможем увидеть нового Виталия Петрова в Формуле-1?

— С Виталием Петровым мы шли 10 лет, чтобы он оказался там, где оказался. Сейчас, конечно, маршрут уже проторен, эти дорожки известны. Но в любом случае сейчас я не слышу на международной арене громких имён российских ребят, которые побеждали бы в Формуле-3, Формуле-2 или в каком-то другом чемпионате с открытыми колёсами. Поэтому думаю, что пять с лишним лет — это реалистичный срок с момента допуска российских спортсменов до того, как они окажутся на высоком уровне.

Есть ещё один важный фактор: появление спортсмена в крупных международных соревнованиях, как правило, сопровождается участием больших компаний в качестве спонсоров. Сегодня крупные российские компании находятся под санкциями, и легализоваться через спорт у них попросту не получится. Поэтому есть пара аспектов: подготовка спортсмена и чисто коммерческий аспект, — приводит слова Косаченко «РБ Спорт».