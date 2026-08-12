Косаченко ответила, когда в автоспорте допустят российских пилотов к участию в гонках

Промоутер автогонок, комментатор и менеджер пилотов Оксана Косаченко высказалась по поводу допуска российских гонщиков к участию в сериях с символикой страны.

«Конечно, в большинстве федераций первым шагом по возвращению является допуск под нейтральным флагом. Мы действительно наблюдаем и водные виды спорта, и гимнастов, и других спортсменов, которые уже выступают, в том числе с российской символикой и гимном. Кажется, постепенно эта волна будет доходить до более консервативных федераций. Всё-таки игровые виды спорта — более открытые, ёмкие, там проще вести такую коммуникацию.

Автомобильный спорт всегда считался королевой, спортом для избранных. Поэтому естественно, что автомобильная федерация идёт не в первых рядах на возвращение российских спортсменов на международную арену со всей символикой. Но есть некоторые сигналы, которые указывают на то, что это всё-таки состоится раньше, чем позже.

Думаю, в ближайшие годы, как и в других видах спорта, не стоит ждать возвращения международных мероприятий внутрь страны. Вряд ли мы сможем принимать сейчас какие-то крупные события международного уровня, за исключением тех, которые приходят к нам из стран БРИКС, из азиатского направления. Для этого у нас открыты все возможности, но главные мировые первенства в автомобильном спорте придётся какое-то время подождать», — приводит слова Косаченко «РБ Спорт».