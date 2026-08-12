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Льюис Хэмилтон оценил своё выступление в первой половине сезона-2026

Льюис Хэмилтон оценил своё выступление в первой половине сезона-2026
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём выступлении в первой половине нынешнего сезона.

«Возможно, немного лучше среднего. Думаю о каждой отдельной гонке. И просто пытаюсь понять, как могу выжать максимум из каждого уикенда, поэтому я не думаю 10 следующих гонках», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

Напомним, после 11 этапов из 22 Хэмилтон располагается на втором месте в личном зачёте. Его напарник монегаск Шарль Леклер — четвёртый. Возглавляет таблицу пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

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