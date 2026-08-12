«Кадиллак» назначил Марцина Будковского новым руководителем команды Формулы-1

Команда «Кадиллак» объявила о назначении польско-французского инженера Марцина Будковски на должность руководителя команды. 49-летний специалист приступит к работе на фоне перехода американского коллектива от этапа формирования структуры к дальнейшему развитию гоночной эффективности.

Будковски обладает более чем 20-летним опытом работы в Формуле-1. За карьеру он занимал руководящие и технические должности в «Просте», «Феррари», «Макларене», ФИА и «Рено», а также участвовал в переходе французской команды в эпоху «Альпин», работая исполнительным директором и членом совета директоров.

На посту руководителя «Кадиллака» Будковски сосредоточится на развитии машины в рамках бюджетного ограничения, совершенствовании внутренних процессов и повышении эффективности команды.

«У команды «Кадиллак» есть выдающаяся основа и амбиции. Сейчас перед нами открывается огромная возможность, и наша главная цель — максимально эффективно развивать машину в рамках бюджетного ограничения и задействовать каждое подразделение команды для борьбы за высокие позиции. Это означает создание элитной организации с победным менталитетом: мотивированной, неумолимой перед лицом неудач, одержимой вниманием к деталям и процессам и способной точно действовать в день гонки.

Моя задача будет заключаться в том, чтобы объединить наших сотрудников, инструменты и информационные потоки, чтобы правильные решения принимались быстро, а характеристики машины улучшались с каждым гоночным уикендом. Для меня большая честь возглавить работу «Кадиллака» на трассе. Начну уже с Гран-при Нидерландов в Зандворте», — приводит слова Будковского пресс-служба команды.

Ранее руководителем «Кадиллака» был Грэм Лоудон. В команде отметили его вклад в создание коллектива с нуля и формирование основы для дебютного сезона.