В «Кадиллаке» объяснили замену Грэма Лоудона на Марцина Будковского

Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс объяснил замену Грэма Лоудона на Марцина Будковского на посту руководителя команды плановым переходом от начальной стадии строительства коллектива к следующему этапу развития.

«Назначение Марцина — ещё один важный шаг в развитии команды «Кадиллак». С самого начала нашей целью было не просто участвовать в Формуле-1, а создать команду нового поколения, способную бороться за самые высокие позиции. Теперь, когда «Кадиллак» вступает в новую эру, опыт работы в Формуле-1, технические знания и стратегическое руководство Марцина помогут нам укрепить организацию и сформировать менталитет, инструменты и процессы, необходимые для долгосрочного успеха», — приводит слова Таурисса пресс-служба команды.