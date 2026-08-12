Журналист Ф-1 Барретто: Ферстаппен почти потерял контроль над ситуацией на рынке пилотов

Журналист и инсайдер Формулы-1 Лоуренс Барретто заявил, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен потерял контроль над ситуацией на рынке пилотов, поскольку все топ-команды уже укомплектованы, а нидерландцу некуда переходить.

«Думаю, главный вопрос заключается в том, будет ли теперь решение оставаться за ним. На данный момент у «Мерседеса», «Феррари» и «Макларена» уже полностью сформированы составы. Поэтому, если он хочет перейти в команду, способную бороться за победы, куда ему ещё идти, кроме «Ред Булл»? Мне кажется, он практически потерял контроль над ситуацией», — заявил Барретто в видео для официального канала Формулы-1 на YouTube.